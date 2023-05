Patrick Lefevere wist hoe laat het was toen hij zondagavond telefoon kreeg van dokter Toon Cruyt. Bij Soudal-Quick-Step is het nu “even slikken en weer vooruitkijken”, maar de CEO wil geen uitspraken doen over een eventuele Tourdeelname voor Remco Evenepoel. “Eerst herstellen, daarna gaan we samenzitten.”