Als leider de Giro verlaten: Remco Evenepoel treedt in de beruchte voetsporen van huilende Eddy Merckx en Marco Pantani

Evenepoel won zondag ook de tweede tijdrit in de Giro en heroverde daarmee de roze trui, maar vertelde achteraf wel dat hij zich niet al te best voelde. Enkele uren later testte hij vervolgens positief op corona en maakte zijn team bekend dat de kandidaat-eindwinnaar de wedstrijd zou verlaten. Maandag keerde Evenepoel met de wagen terug naar België. Alle andere renners van Soudal Quick-Step testten negatief, net als de stafleden.

Na de Italianen Filippo Ganna (INEOS Grenadiers), Nicola Conci (Alpecin-Deceuninck) en Giovanni Aleotti (BORA-hansgrohe), de Fransman Clément Russo (Arkéa-Samsic) en de Colombiaan Rigobert Uran (EF Education-EasyPost) is Evenepoel al de zesde renner die na een positieve coronatest uit de wedstrijd verdwijnt.

Maar hij is wel pas de derde renner ooit die als rozetruidrager de Giro moet verlaten, na Eddy Merckx (1969) en Marco Pantani (1999).

Savona

Merckx was na zestien etappes op weg naar zijn tweede Giro-eindzege, maar werd uit koers gehaald na een positieve dopingplas na een etappe tussen Parma en Savona. ‘De Kannibaal’ werd daarmee de eerste renner ooit die nog tijdens de Ronde van Italië om deze reden huiswaarts moest keren. Zijn roze trui ging (definitief) naar rivaal Felice Gimondi, die een jaar eerder positief had getest maar pas na de Giro geschorst werd.

Een interview met Merckx werd destijds uitgezonden op televisie. Hij lag in zijn koerskledij op het bed in zijn hotelkamer, terwijl hij huilend de aantijgingen ontkende. Merckx zou uiteindelijk voor een maand geschorst worden, maar kon na een snelle vrijspraak alsnog deelnemen aan de Tour. Die hij voor de eerste keer zou winnen.

Dertig jaar later werd de roze trui zelfs pas in de 20ste rit uit koers gehaald. Marco Pantani leek op weg naar zijn tweede opeenvolgende Giro-eindzege, tot zijn hematocrietwaarde boven de 50 procent ging na zijn gewonnen etappe naar Madonna di Campiglio. “Ik ben teruggekomen na enkele zware valpartijen, maar op metaal vlak zitten we op de bodem. Ik wil nu gewoon wat respect”, zei de Italiaan toen in alle chaos.

Later zou blijken dat de Camorra - de Napolitaanse maffia - een rol speelde in de positieve plas van ‘Il Pirata’, die amper vijf jaar later zou overlijden.

Ook in de Tour en Vuelta moesten in het verleden al klassementsleiders huiswaarts keren. Denk maar aan geletruidrager Michael Rasmussen in 2007, ook voor doping. In dat rijtje past Evenepoel natuurlijk niet thuis. Wel in dat van bijvoorbeeld Chris Boardman, die de Tour in 1998 moest verlaten na een valpartij. Idem voor Tony Martin in 2015.