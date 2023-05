Pas getrouwd: Jan en Jolien in Hasselt

Hasselt

Jan Knippenberg (34) uit Zonhoven, projectontwikkelaar

Jolien Cochet (32) uit Leuven, zaakvoerder van Jolie d’Or in Hasselt

Hoe hebben ze elkaar leren kennen? “Acht jaar geleden in het uitgaansleven. We kijken uit naar de geboorte van ons eerste kindje in juni.” (raru)

Bekijk hier alle Limburgse huwelijken