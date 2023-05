Pas getrouwd: Sarah en Kevin in Peer

Peer

Kevin Ceulemans (35) uit Kleine-Brogel, arbeider bij Profel

Sarah Neuteleers (34) uit Achel, verkoopster bij Vancranenbroek

Kinderen: Tess (7) en Mathis (5)

Hoe hebben ze elkaar leren kennen? “ We hebben elkaar in 2006 in café Den Drempel in Pelt leren kennen”, aldus het bruidspaar.(peb)

