Pas getrouwd: Brian en Caroline in Lommel

Lommel

Brian Vandenberk (27) uit Lommel, rittenplanner bij Farm Frites Lommel

Caroline Haase (28) uit Hvidovre (Denemarken), affiliate manager bij Data Fanatics Eindhoven

Hoe hebben ze elkaar leren kennen? Wij hebben elkaar leren kennen in de zomer van 2016 in Sunny Beach Bulgarije waar Caroline werkte en ik op vakantie was”, vertelt Brian. “Anderhalf jaar later waren we een koppel.” (nma)

Bekijk hier alle Limburgse huwelijken