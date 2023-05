Pas getrouwd: Sarah en Kurt in Peer

Peer

Kurt Brebels (38) uit Peer, zelfstandig ondernemer in interieur en renovatiebouw.

Sarah Bollen (35) uit Peer, leerkracht secundair onderwijs.

Kinderen: Lotte (6) en Thomas (4).

Hoe hebben ze elkaar leren kennen? “We hebben elkaar 17 jaar geleden dag op dag leren kennen in café The Other Side in Peer”, aldus het stralende bruidspaar. (peb)

