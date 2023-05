Palestijn doodgeschoten door Israëlisch leger op Westelijke Jordaanoever

Het Israëlische leger liet weten een operatie te hebben uitgevoerd in de stad Nabloes, in het noorden van de Westbank, om de sloop voor te bereiden van de woning van een persoon die verdacht wordt van betrokkenheid bij een gewapende aanval in de regio die in februari het leven kostte aan twee Israëli’s.

“Tijdens die operatie gooiden verdachten met stenen en vuurden ze in de richting van de soldaten, die terugschoten met scherpe munitie”, aldus het leger, dat eraan toevoegde dat een persoon geraakt werd.

Volgens een communiqué van het Palestijnse ministerie van Volksgezondheid “werd Saleh Mohamed Sabra (22) door kogels gedood tijdens een Israëlische agressie in Nabloes”. Een andere Palestijn raakte naar verluidt gewond.

Terwijl in Gaza de rust is weergekeerd na vijf dagen van confrontaties tussen Israël en de Islamitische Jihad, duren de onlusten op de Westelijke Jordaanoever nog steeds voort.

Sinds begin dit jaar kwamen volgens tellingen van het Franse persagentschap AFP, gebaseerd op officiële Israëlische en Palestijnse bronnen, al zeker 150 Palestijnen, 20 Israëli’s, een Oekraïense vrouw en een Italiaan om het leven bij het Israëlisch-Palestijnse conflict. Aan Palestijnse zijde gaat het om zowel strijders als burgers, onder wie ook minderjarigen. En aan Israëlische kant betreft het voornamelijk burgers, onder wie eveneens minderjarigen, en drie leden van de Arabische minderheid.

De Palestijnen herdenken maandag de ‘Nakba’ (‘Catastrofe’), 75 jaar na de oprichting van Israël, waarbij honderdduizenden Palestijnen werden verdreven uit hun woningen en van hun land.