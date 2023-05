Was het dan echt onverantwoord om Evenepoel te laten verder rijden met corona? “Een drama, maar enige juiste beslissing”

Een routinetest voor de rustdag is uitgedraaid op een drama voor Remco Evenepoel. De kopman van Soudal - Quick-Step in de Ronde van Italië moet de handdoek in de ring gooien door een positieve covidtest. En dat terwijl hij enkele uren voordien nog de roze leiderstrui had heroverd. Supporters balen: was er dan echt geen mogelijkheid om nog een paar dagen te kijken of hij weer beter werd?

Hij won de tijdrit en heroverde de roze trui. En toch was er heel wat speculatie na de rit van zondag in de Giro: Remco Evenepoel leek niet zijn beste niveau te halen. Waren het de naweeën van de valpartijen drie dagen eerder of was er toch meer aan de hand? Het tweede zo bleek. Evenepoel testte zondagavond positief op corona en werd prompt uit de koers gehaald door zijn ploeg Soudal - Quick-Step.

Professor Jan Bourgois (UGent).

“Een drama, maar de enige juiste beslissing”, vindt inspanningsfysioloog Jan Bourgois (UGent). “Corona kan zware gevolgen hebben, ook op lange termijn. We weten dat een virale infectie risico biedt op orgaanschade. En in het geval van covid merken we ook meer en meer op dat mensen zwaar vermoeid blijven als ze niet genoeg de tijd nemen om uit te zieken. Het is dus sowieso verstandig om hem meteen uit de wedstrijd te nemen.”

Toekomst vrijwaren

Dat het Giro-peloton vandaag een rustdag heeft, verandert weinig aan de zaak, vindt Bourgeois: “Ook al heb je een dagje rust, het is niet verantwoord om verder te rijden met een virale infectie. Dat weten ze ook bij de ploeg waar de renners perfect medisch-wetenschappelijk worden omringd. Remco is nog zo jong: je moet zijn toekomst vrijwaren. Zijn gezondheid komt dus altijd op de eerste plaats.”

Hoewel hij zondag de ritoverwinning pakte, was het al van zaterdag duidelijk dat er Evenepoel niet meer op topniveau reed. “Het feit dat hij niet kon volgen op dat steile knikje zaterdag en dat hij ook zondag niet de tijdrit rijdt die we van hem gewoon zijn, waren volgens mij al een duidelijk teken”, aldus Bourgois. “Die atleten zijn zo scherp getraind waardoor het immuunsysteem erg onderdrukt is. Ik vermoed dat het virus al sinds zaterdag aanwezig was.”

“Het is nu zaak om goed uit te zieken vooraleer hij opnieuw start met conditie op te bouwen. Als het allemaal normaal evolueert, zou hij over een drietal weken volledig hersteld moeten zijn om weer te trainen als vanouds. Maar we zien in onderzoek dat het coronavirus een negatieve invloed kan hebben op het uithoudingsvermogen, dus dat zal heel geleidelijk aan opgebouwd moeten worden. Ik vermoed dat ze zijn seizoen een klein beetje zullen moeten herschikken.”

Bourgois: “Of het nu mogelijk is om de Tour te rijden op topniveau? Daar durf ik nog geen antwoord op te geven. We zullen een tweetal weken moeten wachten om te zien hoe het evolueert.”