Turkije gaat naar tweede ronde, Erdogan blaakt van zelfvertrouwen

In Turkije zijn volgens de Hoge Kiesraad nu zo goed als honderd procent van de stemmen geteld. De Kiesraad is de hoogste arbiter in de verkiezingen, en haar uitslagen zijn finaal. Volgens de YSK haalt Erdogan 49,4 procent van de stemmen, zijn grote uitdager Kemal Kilicdaroglu 44,96 procent. De extreemrechtse kandidaat Sinan Ogan haalt 5,2 procent, wat significant meer is dan vooraf werd voorspeld in de peilingen.

Aangezien geen enkele kandidaat meer dan vijftig procent haalt, zou er een tweede ronde komen van de presidentsverkiezingen. De parlementsverkiezingen worden niet overgedaan. De tweede ronde voor het presidentschap zou plaatsvinden op 28 mei. Maar het is heel goed mogelijk dat de uiteindelijke afloop pas op 1 juni helder is. De YSK heeft namelijk een erg omslachtige procedure om stemmen te registreren, waarbij nog allerlei bezwaren kunnen worden ingediend. Bovendien staat de YSK ook onder politieke druk. De oppositie heeft tot nu toe dan ook nog geen uitspraken gedaan over een tweede ronde.

Erdogan lijkt relatief goede vooruitzichten te hebben als die tweede ronde er komt. Tot grote ontgoocheling van de oppositie scoort Erdogan opvallend beter dan verwacht. Sommige peilingen gaven de leider nog maar zo’n 35 procent van de stemmen. Maar de dramatische aardbeving in februari en de enorme inflatie lijken hem niet zoveel pijn te doen als gedacht.

De opvallendste vaststelling op dit moment is dat Turkije een flinke ruk naar rechts heeft gemaakt. Erdogan en zijn islamistische AK-partij zijn wel degelijk verzwakt in vergelijking met het verleden, toen die partij in haar eentje de meerderheid haalde. Maar door het kartel tussen AKP en de extreemrechtse nationalisten van MHP valt dat niet op. De hoge scores van extreemrechtse outsider Sinan Ogan bevestigen dat beeld. Ook in het parlement is de ruk naar rechts duidelijk. MHP én Ogan staan voor een sterk, assertief Turkije dat niet in de pas loopt van het Westen en ook niet langer de miljoenen Syrische vluchtelingen wil huisvesten.

In een tweede ronde zullen de kandidaten dus rekening moeten houden met die kiezers. En het zal de centrumlinkse kandidaat Kilicdaroglu, die een veel softer imago heeft, moeilijker vallen om te concurreren met Erdogan.