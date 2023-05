Met deze barbecuerecepten en bijpassende wijnen krijg je zin in de zomer

Met de regen van de afgelopen periode zou je het durven vergeten, maar de zomer staat wel degelijk voor de deur. En wat is er heerlijker dan op een zomerse avond buiten koken en eten? Bijpassend wijntje erbij, en je bent verzekerd van een vakantiegevoel in eigen tuin.

Zomerse avonden

Na een hele winter binnen zitten heeft buiten koken en eten iets bijzonder. Van de voorbereiding tot het natafelen: barbecueën roept altijd een vakantiegevoel en gezellige sfeer op. Of je nu een kleine tafelbarbecue, een hip keramisch exemplaar of een volledige buitenkeuken hebt, met deze recepten tover je de zomer op je bord.

Originele ideeën voor de op barbecue

Natuurlijk smaakt een hamburger of saté heerlijk op de barbecue. Maar wil je eens uitpakken, origineel uit de hoek komen, of je barbecue deze zomer wat vaker aansteken, dan kan je gaan experimenteren met andere ingrediënten en recepten.

LEES OOK. Met deze tips geniet je deze zomer nog meer van je tuin

Marineer je eigen vlees

Je kunt kant-en-klaar gemarineerd vlees kopen, maar veel leuker en lekkerder is om dit zelf te doen. Experimenteer met olie, azijn, honing, gember, sojasaus, citroensap, kruiden en andere smaakmakers, en ontdek jouw nieuwe favoriete combinatie. Vooral neutraal smakend vlees en vis zijn gebaat bij marinade of kruiden, zoals scampi’s of kip. Gerijpt vlees, lam of wild zijn al uitgesproken van smaak en kan je best puur tot hun recht laten komen.

LEES OOK. Vergelijken loont! Ook bij het kiezen van een elektrische fiets

Bijgerechten

De barbecue enkel gebruiken voor vlees? Gemiste kans! Met een pizzasteen tover je je barbecue om tot pizzaoven. Ook veel groenten lenen zich perfect voor de grill. Zo tover je originele bijgerechten op tafel, en de vegetariërs onder je gasten zijn ook blij verrast. Let er wel op dat de temperatuur niet te hoog is, groenten verbranden namelijk snel. Veel barbecues hebben tegenwoordig een ingebouwde thermometer, wat het bakken een stuk eenvoudiger maakt.

Enkele ideetjes:

Meng groene asperges met citroen, olie en peper voor het grillen. Een ouderwetse maiskolf met boter en kruiden in aluminiumfolie verdient ook een plaatsje op de barbecue. Of wat dacht je van gevulde portobello’s of spiezen van paprika, olijf, tomaat, rode ui en radijzen? Die laatste zijn geroosterd heerlijk zoet van smaak.

Bijpassende wijn

Een barbecueavond is pas compleet met een bijpassende wijn. Op de barbecue worden vaak verschillende smaken bereid, dus je kan opteren voor een wijn die overal bij past, of voor elk gerecht een aparte wijn serveren. Je kan de standaard leidraad aanhouden van witte wijn bij vis en gevogelte en rode wijn bij rood vlees, maar ook een rosé smaakt heerlijk op een zomerse dag. Zorg ook voor kannen water op tafel, klassiek met takjes munt en schijfjes citroen of verrassend met komkommerkruid en partjes sinaasappel.

LEES OOK. Hooikoortsseizoen weer volop bezig: met deze tips geniet je zonder klachten van het voorjaar

Fruit

Heb je er al eens aan gedacht om ook fruit te grillen? Een schijf watermeloen kort gegrild en geserveerd met feta is een perfect voorgerechtje. Ook een avocado laat zich prima grillen. Strijk de kwartjes in met wat olie voor het bakken, en serveer met een salsa van rode ui en tomaat. En zelfs voor het dessert kan je de barbecue aanlaten. Serveer een simpel bolletje roomijs met gebakken banaan, gegrilde ananas of perzik.

Op hbvlshop.be vind je alles wat je nodig hebt voor heerlijke zomerse tuinavonden