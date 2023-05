Jayson Tatum leidt Boston met glansprestatie naar halve finales play-offs NBA

De Boston Celtics hebben zich zondagavond gekwalificeerd voor de finale van de Eastern Conference in de NBA. In het zevende en beslissende duel tegen de Philadelphia 76ers trok het team uit Massachusetts met 112-88 aan het langste eind, met dank aan Jayson Tatum.

De 25-jarige Tatum, MVP van het All-Star Game in februari, scoorde liefst 51 punten, een persoonlijk record in de play-offs. Nooit eerder maakte een speler zoveel punten in de zevende wedstrijd van een play-off duel. Tatum pakte ook dertien rebounds en deelde vijf assists uit. In zijn schaduw tekende Jaylen Brown voor 25 punten.

Joel Embiid, de kersverse MVP, moest bij de Sixers tevreden zijn met vijftien punten en acht rebounds.

Net als vorig seizoen staat Boston in de finale van de Eastern Conference tegenover Miami. De Heat schakelde de New York Knicks uit. De Celtics wonnen de confrontatie in 2022 met 4-3 maar gingen daarna in de grote finale onderuit tegen Golden State.

De Warriors zullen hun NBA-titel dit seizoen niet verlengen. Stephen Curry en co verloren in de halve finales van de Western Conference van de Los Angeles Lakers. Het team rond superster LeBron James strijdt om een finaleticket tegen de Denver Nuggets.