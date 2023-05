Peter Wright wint Czech Darts Open, Dimitri Van den Bergh en Kim Huybrechts struikelen in achtste finales

De 53-jarige Schot Peter Wright (PDC-2) heeft zondag in Praag voor het eerst sinds lang nog eens een rankingtoernooi kunnen winnen. In de finale van het Czech Open (European Tour 8) nam de tweevoudige wereldkampioen in de finale met 8-6 de maat van de Engelsman Dave Chisnall (PDC-12).

De vorige rankingzege van Wright dateerde al van september vorig jaar. Toen won hij in het Duitse Jena ook een etappe in de European Tour. In de Premier League won “Snakebite” nog maar vijf partijen en staat hij troosteloos laatste. In Praag leek hij zijn oude vorm weer gevonden te hebben.

Op weg naar de finale won hij met 6-3 van de Nederlander Danny Noppert (PDC-8) en de Engelsman Luke Humphries (PDC-6) en met 7-5 van de Australiër Damon Heta (PDC-15). In zijn halve finale tegen Heta liet hij een gemiddelde van 104,01 punten en een checkout percentage van 53,8 procent optekenen.

Voor Dimitri Van den Bergh (PDC-10) en Kim Huybrechts (PDC-30) eindigde het in de achtste finales. Van den Bergh kreeg daarin een 6-1 om de oren van Humphries, waarbij hij maar aan een gemiddelde van 82,40 kwam. Huybrechts moest met het kleinste verschil, 6-5, de duimen leggen voor Heta. Dat ondanks een gemiddelde van 95,26, tegen 90,46 voor de Australiër.

