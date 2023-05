Britse dokter deelt “private en pijnlijke” gegevens van nieuwe vriendin van ex-partner

Een Britse dokter heeft medische gegevens van de nieuwe vriendin van haar ex-vriend opgezocht in het computersysteem van haar ziekenhuis, en die vervolgens gedeeld met haar ex-partner. Dat schrijft The Guardian. “Haar gedrag was verontrustend”, aldus het slachtoffer. “Ik was bang en geshockeerd, ik voelde me aangerand.”

De dokter in kwestie werkt in het Addenbrooke-ziekenhuis in Cambridge. De vrouw had in juli 2022 – toen haar ex-vriend een nieuwe relatie kreeg – erg persoonlijke gegevens over de nieuwe partner van de man, haar zus, en haar kinderen gedeeld met de man. “Eerst zei ze dat ze die informatie had gekregen van vrienden, van mensen uit mijn koor, of van andere ouders in de school van mijn kinderen”, aldus het slachtoffer. “Ik vroeg me af of mijn beste vrienden me hadden verraden, want het ging om details die maar een paar mensen kenden.”

Het werd echter al snel duidelijk dat de dokter de gegevens eigenlijk had opgezocht in een medische database die enkel voor professionele doeleinden geraadpleegd mag worden. Volgens een audit had de dokter het medische dossier zeven maal geopend, waardoor ze ook toegang kreeg tot de notities van de huisarts van het slachtoffer over een gesprek over de pijnlijke impact van de ernstige ziekte van één van haar kinderen.

De dokter belde de vrouw ook een keer op, vroeg haar om haar naam, zei enkel haar eigen naam, en hing vervolgens op. “Ik denk dat ze me wilde laten weten dat ze alles over me wist. Het is normaal dat je jaloers bent als je ex een nieuwe partner hebt, maar ze was ongezond geobsedeerd. Haar gedrag was verontrustend. Ik was bang en geshockeerd, ik voelde me aangerand.”

Rol van ziekenhuis en politie

Ook de rol van het ziekenhuis waar de dokter werkte, doet de wenkbrauwen fronsen: het ontkende in eerste instantie dat de informatie in kwestie te raadplegen was via hun systeem, en gaf dat pas toe na een persoonlijk gesprek tussen het slachtoffer en de ziekenhuisdirecteur. Ook de politie schoot volgens het slachtoffer tekort: daar kreeg ze te horen dat het ziekenhuis eigenlijk wettelijk het slachtoffer was van de inbreuk, en werd haar klacht geseponeerd wegens een gebrek aan bewijs.

Volgens het ziekenhuis vond er inmiddels een gesprek met de dokter plaats, en werd “gepaste actie” ondernomen – het is echter niet duidelijk wat dat inhoudt. Britse privacywaakhonden vragen de overheid om een grondig onderzoek.