Evenepoel al op weg naar België, persman Soudal Quick-Step doet relaas van coronabom: “Remco bleef rustig”

“Er is niks veranderd sinds zondagavond. Remco heeft corona, wat bleek uit een standaardtest voor de rustdag”, aldus persverantwoordelijke Phil Lowe aan het hotel van Soudal Quick-Step in Modena. “Spijtig, maar hij moet huiswaarts keren. We gaan nu verder met de zeven overgebleven renners. Het management zal het tactisch bekijken, maar dat moeten we nog bekijken. Waar Remco opnieuw zal opstarten? Goeie vraag. We gaan nu even de tijd nemen om dit te laten bezinken om dit dan in een van de komende weken te beslissen.”

Evenepoel was de enige renner van de ploeg die positief testte. Van echte symptomen was geen sprake, klinkt het. Volgens Lowe werd de wereldkampioen niet specifiek getest omdat hij symptomen zou vertonen Al sprak de wereldkampioen zondag zelf over een verstopte neus. De testfase vond plaats rond 19u30.

© Wout Beel

“Iedereen probeert positief te blijven bij dit alles”, aldus Lowe. “Het is wat het is. Dit is iets dat we al een jaar of drie, vier kennen dus we moeten ermee omgaan en doorgaan. We hebben dit ook beslist voor de renner, voor het team en voor de wedstrijd. We wilden dit meteen indijken zodat dit zich niet verder kan verspreiden binnen de ploeg of in de Giro.”

“Hoe Remco reageerde? Hij bleef er best rustig onder. Later op de avond lachte hij alweer. Ik denk dat hij het gewoon aanvaardde zoals het is. De sfeer was aanvankelijk een beetje bedrukt, maar dan is er een glaasje wijn gedronken waarna alles wat kon bezinken. Het is wat het is. Er werden op den duur alweer wat grapjes gemaakt aan tafel, dus. Remco reist nu naar België, om te rusten. Of de Giro meer had kunnen doen? Ik ga niemand de schuld geven. Dit is het leven. Hij had het overal kunnen oplopen. Je kan geen 200 kilometer hekken zetten. Het had op een beklimming kunnen gebeuren of op de luchthaven”, klonk het nog.

© Wout Beel

© Wout Beel

