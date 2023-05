Duo op motorfiets rijdt graanveld in om politie af te schudden, maar komt ten val en wordt toch gevat

Afgelopen weekend heeft de politie Bilzen-Hoeselt-Riemst een duo op een niet-verzekerde motorfiets achtervolgd. Ze reden een graanveld in om de politie af te schudden, maar werden uiteindelijk toch gepakt omdat ze vielen in een modderpoel.

Zaterdagavond merkte een politieploeg in de Nieuwstraat in Bilzen een motorfiets op zonder nummerplaat, met daarop twee personen. Toen het duo de politie zag, namen ze de vlucht en reden ze een veldweg in. De politie zette de achtervolging in, maar moest die al snel staken toen de motorfietser een graanveld inreed.

Even leek het erop dat de twee ontsnapt waren. Maar uiteindelijk konden ze toch bij de kraag gevat worden. De motorfietser kwam immers ten val in het veld, waarop de politie de achtervolging te voet opnieuw inzette en het duo kon vatten. De motorfiets zat vast in een modderpoel en werd getakeld op vermoeden van niet-verzekering. Er werden verschillende pv’s opgesteld voor de bestuurder. Hij zal zich later nog moeten verantwoorden.

Twee auto’s getakeld

De politie Bilzen-Hoeselt-Riemst schreef afgelopen weekend ook boetes uit voor gsm-gebruik achter het stuur, het niet dragen van een helm en andere overtredingen. Het voertuig van een vrouw uit Hoeselt dat niet verzekerd en niet ingeschreven was, werd getakeld. Ook een bestuurster uit Herk-de-Stad bleek geen geldige verzekering te hebben en zag haar auto getakeld worden. siol