Turkse beurs onderuit na uitblijven winnaar verkiezingen

Turkije

De aandelenbeurs in Istanboel is maandagochtend meer dan 6 procent onderuitgegaan vanwege onduidelijkheid over de toekomst van het land, nu er nog geen duidelijke winnaar is bij de Turkse presidentsverkiezingen.

Het ziet ernaar uit dat er een tweede verkiezingsronde nodig is. Handelaren noemen dat een van de “slechtste resultaten voor de markten”.