Waarom Remco Evenepoel na positieve coronatest de Giro verliet, maar dat eigenlijk niet moest

Clément Russo, Giovanni Alleoti, Nicola Conci, Filippo Ganna en Rigoberto Uran gingen Remco Evenepoel in deze Giro al voor. Ook zij verlieten de Ronde van Italië na een positieve coronatest.

Nochtans zijn alle coronaprotocollen die in 2020 werden ingevoerd intussen weer geschrapt. Mondmaskers, afstand houden en coronatests zijn zo niet meer verplicht in grote rondes, maar de ploegen testen voor hun eigen veiligheid toch geregeld op corona, onafhankelijk en zonder verplichtingen.

Zo deed Soudal - Quick-Step zondagavond dus een niet-verplichte routinetest, waaruit bleek dat Evenepoel besmet was met Covid-19. Evenepoel zou ondanks zijn positieve coronatest officieel wel in de Giro mogen blijven. Hij moest zelfs niet in quarantaine. De wereldkampioen had zo bijvoorbeeld kunnen wachten tot maandagavond na de rustdag om te kijken hoe hij zich voelde en dan pas een beslissing nemen. Dat zagen ze bij de ploeg echter niet zitten. “Gezondheid primeert”, zei Patrick Lefevere al op Twitter.

Afwachten of de Giro-organisatie na het zesde coronageval in deze Ronde van Italië alsnog officiële regels rond het coronavirus oplegt aan de renners en hun ploegen.