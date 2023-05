Ook buitenlandse media in shock door Giro-exit Remco Evenepoel: “De man die iedereen de stuipen op het lijf joeg, moet naar huis”

“En wij allemaal maar commentaar geven op het feit dat hij niet super was.” Bij de La Gazzetta dello Sport slaan ze mea culpa over hun berichtgeving van zondag. ‘s Avonds hadden we dan het antwoord op onze twijfels: Remco Evenepoel is positief bevonden voor Covid en start niet meer. Dat wilden we niet, want nadat we hem zagen domineren in Ortona dachten we echt dat de Belgische kampioen zijn eerste Giro d’Italia zou kunnen winnen. Op dit punt verandert de race volledig: de hardrijder die iedereen de stuipen op het lijf joeg, gaat naar huis met de roze trui die hij noodgedwongen in zijn koffer moet bewaren. We weten niet hoe deze Giro verder zal verlopen, maar we zullen Remco Evenepoel zeker missen.”

“Een enorme draai in de Ronde van Italië”, weet L’Equipe. “De roze trui en grote favoriet voor deze grote ronde moet stoppen nadat hij positief testte op corona. Voor de rustdag van maandag werden de teamleden allemaal getest en de wereldkampioen is de enige positieve. De roze trui moet maandag met de auto naar huis terugkeren met zijn familieleden, die hem dit weekend waren komen aanmoedigen. Evenepoel was samen met Primoz Roglic de grote favoriet en had de eerste twee tijdritten gewonnen. Bij zijn eerste deelname aan de Giro, in 2021, had hij ook al moeten opgegeven na een val tijdens de 18e etappe.”

“Na Giro ligt volledig open na de opgave van Remco Evenepoel”, analyseert Cyclingnews. “Die diagnose biedt een verklaring voor zijn minder weekend. Achteraf gezien waren de tekenen dus duidelijk. Evenepoel zei het zondag eigenlijk al zelf, toen hij over een verstopte neus begon. Hij veroverde toen wel de roze trui, maar het verschil (1 seconden op Geraint Thomas, red.) en de manier waarop waren minder overtuigend dan verwacht. Het was een zege die vreemd genoeg aanvoelde als een nederlaag en de wallen onder zijn ogen in het flashinterview toonden hoe zwaar zijn inspanning was geweest. En dit kwam slechts 24 uur nadat hij richting Fossombrone tijd had verloren op Primoz Rogic, Geraint Thomas en Tao Geoghegan Hart. De Belg stond er zo perplex van dat hij er eigenlijk geen afdoende verklaring voor kon geven. De waarheid was prozaïscher. Plots was zijn relatief minder weekend perfect te verklaren. Niet slecht voor een kerel met corona.”

“Corona blijft grote schade aanrichten in de sportwereld”, schrijft Marca. “Dit keer is het Remco Evenepoel die de Ronde van Italië gedwongen moet verlaten na een positieve test. En hij is niet de eerste. Eerder testten ook onder anderen Clemment Russo, Nicola Conci, Giovanni Aleotti en Filippo Ganna positief. Zondag kwam daar ook Rigoberto Urán bij. Maar het feit dat je positief bent, betekent niet dat je de race noodzakelijkerwijs moet verlaten. Toch viel in Italië zondag de bom door een virus dat weigert ons leven te verlaten. Wat er in de tijdrit gebeurde, verdween naar de achtergrond. En plots staan alle favorieten opnieuw op een zakdoek van elkaar.”

“Het scenario was perfect, alsof het een van de beste films uit de geschiedenis was. Na de tijdrit van Cesena, met zijn 35 km de langste van deze Giro d’Italia, stond de top vier in het algemene klassement op een zakdoek van elkaar: 50 seconden. Alles veranderde echter in een thriller”, aldus AS. “Zondagavond werd de Giro opgeblazen: Remco Evenepoel kondigde aan de race te verlaten nadat hij positief testte op corona. Een ramp voor de koers en wielerfans, die uitkeken naar het duel met Primoz Roglic maar nu gefrustreerd achterblijven. Niemand blijkt veilig voor het virus. En nu? De lijst met kanshebbers neemt plots exponentieel toe.”

© AP

“Na Giro-drama Remco Evenepoel is corona ook grootste vijand voor Primoz Roglic”, kopt De Telegraaf. “Na de tweede tijdrit leek deze Giro d’Italia te ontpoppen in een heroïsche strijd tussen vier matadors. Remco Evenepoel, Primoz Roglic, Geraint Thomas en diens ploegmakker Tao Geoghegan Hart stonden binnen vijftig seconden van elkaar. De eerste haalde met pijn en moeite zijn tweede ritzege binnen, heroverde de roze trui, maar wist toen nog niet welk noodlot er boven zijn hoofd hing. Dat verdict kwam later op de avond met een positieve coronatest. Het verklaart zijn inzinkinkje van een dag eerder, toen hij Roglic in de achtste etappe moest laten gaan. Hij sprak over een mindere dag en hoopte dat hij in de tijdrit over 35 kilometer weer boven Jan zou zijn. Het Belgische goudhaantje was ook zondag duidelijk niet in zijn beste doen, want waar werd verwacht dat Evenepoel op zijn terrein iedereen omver zou blazen, worstelde hij zich krampachtig naar ritwinst en het roze. Achteraf gezien was het een wonder dat hij daar überhaupt in slaagde.”