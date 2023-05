Foto van ziek ogende Remco Evenepoel gaat rond op sociale media, Patrick Lefevere staat achter opgave: “Dit is geen 9-5 job”

Exit Remco Evenepoel in de Giro. De rozetruidrager testte positief op corona en moet dus noodgedwongen huiswaarts keren, ondanks winst in de tijdrit van zondag.

De wereldkampioen was na het heroveren van de roze trui kritisch voor zijn eigen prestatie. Hij won de tijdrit met slechts één seconde voorsprong op Geraint Thomas. “Het is zeker niet de beste tijdrit die ik al gereden heb”, zei Evenepoel na afloop. En dat hij last had van een verstopte neus: “Laten we hopen dat geen virus is.”

Wat later kwam het harde verdict: corona. In de Giro (en de andere grote ronden) bestaat er geen protocol meer rond besmettingen en dus was het aan Soudal Quick-Step zelf om een beslissing te maken. Met het gekende resultaat dus. Volgens heel wat wielerfans/analisten was dat dan ook de verklaring voor de ziek ogende Evenepoel bij zijn flashinterview.

Journalist Raymond Kerkhoffs vroeg zich vervolgens af of renners nog wel moeten afstappen als ze corona hebben. Tot frustratie van Patrick Lefevere. “Ja Raymond. Je weet nooit wat er onderhuids gebeurt. Het is geen 9-5 job. Geen enkel risico”, klinkt het. Eerder had de teambaas al het volgende gezegd: “Ik wens Remco het beste herstel toe en hoop dat iedereen onze keuze en zijn privacy respecteert. Remco zal sterker terugkomen.”