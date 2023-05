Oudste hond ter wereld viert 31ste verjaardag: “Bobi heeft erg genoten van zijn feestje”

Bobi verjaarde eigenlijk donderdag al, maar zaterdag vierde het hele dorp in zijn Portugese woonplaats Conqueiros mee. Meer dan 100 mensen namen deel aan een volgens eigenaar Leonel Costa “traditioneel Portugees verjaardagsfeestje”, waar Bobi “erg van genoten heeft”.

Bobi is een Rafeiro do Alentejo, een hondenras dat een gemiddelde levensverwachting heeft van zo’n 12 tot 14 jaar. Het beestje heeft dezer dagen wat moeite met lopen en ziet ook niet meer zo best, maar is verder best gezond. Een gevolg van een leventje in zijn “kalme en vredevolle omgeving”, aldus Costa.

© EPA-EFE

