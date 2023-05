Driekwart Belgen vreest voor nieuwe wereldoorlog, maar steun voor Oekraïne blijft

Aan de vooravond van het Oekraïense lenteoffensief heeft een meerderheid van de Belgen er geen goed oog op. Bijna driekwart (72 procent) vreest dat het conflict nog kan uitgroeien tot een nieuwe wereldoorlog. Dat blijkt uit een recente bevraging van Euroskopia in acht EU-lidstaten. De angst voor zo’n escalatie is het grootst in Spanje (88 procent), Duitsland (80 procent) en Italië (77 procent).

Desondanks blijft een meerderheid van de Belgen voorstander van militaire steun aan Oekraïne. Bijna een derde vindt dat de wapenleveringen moeten doorgaan tot Rusland is verslagen. Een iets grotere groep is minder stellig en vindt dat tegelijk meer werk moet worden gemaakt van vredesonderhandelingen. Een vijfde wil dat ons land ophoudt met wapenleveringen.

© ZUMA Press

93,8 miljoen euro erbij

Dat laatste lijkt voorlopig niet aan de orde. Vrijdag nog beloofde de federale regering voor 93,8 miljoen euro extra aan militaire steun. Het is voor België het grootste steunpakket ooit, en komt bovenop de 146 miljoen euro die sinds het begin van de oorlog is toegekend. Concreet gaat het om luchtdoelraketten, antitankwapens, machinegeweren, granaten en munitie. Ook worden gepantserde jeeps en vrachtwagens geleverd.

Ons land zit overigens niet in de voorhoede van landen die Oekraïne militair steunen. Nederland beloofde eind april nog veertien gegeerde Leopard 2-tanks te kopen voor Oekraïne. Duitsland kende afgelopen weekend 2,7 miljard euro extra militaire steun toe, inclusief tanks, luchtafweer en pantservoertuigen.

Zelenski is populairst

De bevraging polste ook naar de populariteit van wereldleiders. Het zal niet verbazen dat Volodomir Zelenski bovenaan staat en Vladimir Poetin op ruime afstand de lijst afsluit. In Europa scoort Europees president Charles Michel nipt lager dan Commissievoorzitter Ursula von der Leyen. Opvallend: in België is het verschil tussen de twee meer uitgesproken, in het nadeel van oud-premier Michel.

Meermaals per jaar peilt Euroskopia naar hoe de Europeaan kijkt naar actuele vraagstukken. Zo is de helft van de Belgen van mening dat immigranten verdeeld moeten worden over de EU-lidstaten. Een vijfde vindt dat immigranten met geweld mogen worden teruggedrongen of is voorstander van een grensmuur.