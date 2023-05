Beschuldigingen van leugens en fraude tijdens Turkse verkiezingen: “Blijf bij de stembussen staan”

De voorsprong van Erdogan zakte bij elke update van de telling iets meer weg. Met ruim 98 procent van de stemmen geteld, staat Recep Tayyip Erdogan nog aan kop met 49,34 procent. Kemal Kilicdaroglu staat op 45 procent. Toch volgens staatsagentschap Anadolu.

De overzijde claimde zondagavond dat ze “de enige echte cijfers” had. “Wij lopen op kop”, verklaarde Kilicdaroglu zondagavond op Twitter. Hij sprak ook over “manipulatie”. “Onze presidentskandidaat, meneer Kilicdaroglu, zal worden aangekondigd als president. Dat kunnen we zeggen en daar geloven we in”, zei ook zijn partijgenoot, burgemeester van Istanboel, Ekrem Imamoglu, op een persconferentie. De oppositie riep de mensen op officiële verklaringen niet te geloven.

Volgens de kiescommissie was rond 3 uur lokale tijd ruim 91 procent van de stemmen geteld. Ook in die officiële cijfers zakte Erdogan onder de 50 procent: hij stond op 49,49 procent, Kilicdaroglu op 44,49.

“Erdogan blokkeert telling”

Terwijl de spanning opliep, vertraagde het tellen van de stemmen. Volgens de oppositie omdat Erdogans partij herhaaldelijk bezwaar aantekende tegen resultaten waarin zijn rivaal aan de winnende hand leek. In Ankara waren er bezwaren bij 300 stembussen, in Istanbul bij 780, en “er zijn stembussen waar zes keer, elf keer bezwaar is tegen aangetekend”, klonk het.

“Blokkeer de wil van de natie niet”, riep Kilicdaroglu zondagavond laat op in een korte maar vurige toespraak. Erdogan moest stoppen met de perceptie te proberen beheersen. “Je kan door bezwaren niet verhinderen wat zal gebeuren. Laat de resultaten binnenkomen en laat iedereen die kennen. Het land heeft geen geduld meer voor instabiliteit. Je kunt de situatie niet beheersen door manipulatie. Wees niet bang voor de wil van het volk.”

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Ook de derde kandidaat, Sinan Ogan, die op ruime afstand met zo’n 5 procent van de stemmen volgde, insinueerde dat sprake was van fraude. “We hebben gehoord dat er enkele manipulaties gebeuren in de buitenlandse stemmentellingen”, tweette Ogan, die opriep het tellen snel uit te voeren. “Het is nu aan de tweede ronde.”

Zo’n tweede ronde lijkt stilaan onafwendbaar. Als geen van de topkandidaten 50 procent van de stemmen haalt in de eerste ronde, volgt er een bepalende tweede ronde op 28 mei. Het zou de eerste keer in de geschiedenis van de republiek Turkije zijn dat dit nodig is. Zowel Kilicdaroglu als Erdogan liet al weten een tweede ronde te zullen aanvaarden, al gelooft die laatste dat het nog zonder kan.

“We kunnen nog in eerste ronde winnen”

Rond 2 uur lokale tijd gaf Erdogan in Istanbul de balkontoespraak die hij traditioneel houdt na een verkiezingsoverwinning. “De resultaten zijn nog niet definitief, maar we staan ver voorop”, klonk het. Volgens Erdogan loopt hij 2,6 miljoen stemmen voor op Kilicdaroglu. De president, die zijn verzamelde supporters ook toezong, zei dat hij nog geloofde in een overwinning in één ronde.

© REUTERS

“Terwijl we wachten op de uitslag, besloot ik alvast de traditionele balkonspeech te houden”, aldus Erdogan. ”We wachten nog tot de wil van de natie duidelijk wordt. We weten niet of de verkiezingen in de eerste ronde voorbij zijn. Als onze natie kiest voor een tweede ronde, zullen we dat ook respecteren. Maar we geloven dat we deze ronde zullen eindigen met meer dan 50 procent van de stemmen, er zijn nog stemmen te tellen.”

“Het zal enige tijd duren voordat de resultaten van zowel de binnenlandse als de buitenlandse verkiezingen binnenkomen, maar wij zijn natuurlijk niet zoals degenen die de natie misschien voor de laatste keer proberen te misleiden door een beeld te scheppen waarin zij ver achter liggen, maar zeggen dat zij voor lagen”, sprak Erdogan. “Wij zijn altijd eerlijk geweest tegenover onze natie.”

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Ook voor de parlementsverkiezingen claimde Erdogan de overwinning. “Er tekent zich een meerderheid voor de regeringsalliantie af”, klonk het. Volgens de president willen de kiezers “veiligheid en stabiliteit”, waarbij hij zinspeelde op de mogelijkheid dat het parlement en de president elkaar zouden kunnen blokkeren als ze van een andere strekking zijn.

Kilicdaroglu reageerde dat “de verkiezing niet gewonnen wordt op het balkon”. “Ondanks al zijn leugens en aanvallen”, heeft Erdogan “niet het gewenste vertrouwen van het volk gekregen”. “Niemand moet enthousiast zijn dat dit een uitgemaakte zaak is”, aldus Erdogans rivaal. “We zullen deze verkiezing zeker, zeker winnen in de tweede ronde”, zei Kilicdaroglu. “De nood aan verandering in de maatschappij is groter dan vijftig procent.”

Derde kandidaat Sinan Ogan, die bij een tweede ronde uitgeschakeld zou zijn, liet weten dat hij pas in de loop van de komende dagen zal beslissen wie hij zal steunen. De stem van de vijf procent kiezers die hij in deze eerste ronde binnenhaalde, zou cruciaal kunnen zijn om de strijd tussen Erdogan en Kilicdaroglu in een tweede ronde te beslissen.

Dat de presidents- en parlementsverkiezingen in Turkije zouden uitlopen op een nek-aan-nekrace was voorspeld. Over één cijfer waren de kandidaten het wel eens: er was een recordopkomst voor wat te boek gaat als “historische” verkiezingen. Al van vroeg in de ochtend stonden kiezers in dichte drommen voor de stembureaus. “Ik kom hier stemmen voor mijn kleinkinderen”, zei een vrouw in hoofdstad Ankara aan BBC. “Zodat die dictator eindelijk weg is.” Het mag duidelijk zijn: voor Erdogan (69) zijn deze verkiezingen de zwaarste sinds lang. 21 jaar al zit hij in het zadel. Eerst 14 jaar als premier, daarna als president. Maar door de aardbeving en de torenhoge inflatie kwam zijn positie meer dan ooit onder druk.

President Erdogan bij de stembusgang — © IMAGO/APAimages

Ook al omdat zes oppositiepartijen hebben gekozen voor een eenheidskandidaat. Kemal Kilicdaroglu (74) staat sinds 2010 aan het hoofd van de centrumlinkse CHP. Hij was er de vernieuwer van een partij in malaise. In die tijd geen serieuze tegenstand voor de AKP van Erdogan. Maar de afgelopen jaren wist hij traag en gestaag in te hakken op de populariteit van de president. Kilicdaroglu belooft het parlement weer meer macht te geven, nadat die door Erdogan vijf jaar geleden danig werd uitgehold. Hij wil ook de banden van Turkije met het Westen weer aanhalen.

Kemal Kilicdaroglu — © AP

Twitter geblokkeerd

Niet dat dat de grootste bezorgdheden was van de kiezers. Dat eenvoudige voedingswaren en de huurprijzen zo fors gestegen zijn, dát was wat veel mensen naar de stembus dreef. Volgens officiële cijfers schippert de inflatie in Turkije rond de 50 procent. Academici spreken van 100 procent. Mensen zetten grote vraagtekens bij het beleid van de president, die de intrest laag probeert te houden en de publieke uitgaven fors verhoogt om de economie aan te zwengelen. De povere reactie op de aardbeving in februari zindert ook nog na, net als de forse beperkingen van de vrijheid van meningsuiting.

Sinds de start van het presidentschap van Erdogan in 2014 moesten al een slordige 50.000 mensen zich in de rechtbank verantwoorden voor het beledigen van de president. Veel Turken vonden het dan ook tekenend dat de toegang tot Twitter er de dag voor de verkiezingen ernstig beperkt werd. Dat gebeurde ook al in de nasleep van de aardbeving.

Opmerkelijk is wel dat Erdogan zondagavond net op Twitter uithaalde naar zijn belangrijkste tegenkandidaat. “Hoewel het tellen van de stemmen nog steeds aan de gang is, betekent het haastig bekendmaken van de resultaten dat men zich de nationale wil toe-eigent”, schreef Erdogan. Hij riep zijn kiezers op om de stembussen niet uit het oog te verliezen. Net zoals de oppositie dat eerder op de dag had gedaan. Kilicdaroglu tweette op zijn beurt dat waarnemers hun plaats nooit mogen verlaten. “Vannacht zullen we niet slapen.”

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen