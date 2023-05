Infoavond over Tegelwippen op 15 mei in het Sociaal Huis

Het eerste Vlaams Kampioenschap Tegelwippen wil in steden en gemeenten zoveel mogelijk tegels en verharding uit te breken en dit te vervangen door groen. Nieuwerkerken doet ook mee en organiseert op maandag 15 mei een info-avond in Het Sociaal Huis om 19u30.

Van 21 maart tot en met 31 oktober 2023 vindt het allereerste Vlaams Kampioenschap Tegelwippen plaats. “Aangezien het een kampioenschap is, voorzien we in onze gemeente zelf een actie. We organiseren een wedstrijd op straatniveau. Alle straten kunnen zich inschrijven ongeacht het aantal deelnemers. Het doel is om zoveel mogelijk tegels/verharding te wippen. De straat die het grootste aantal verharding heeft gewipt, krijgt een straatbarbecue als prijs door de gemeente aangeboden. Als extraatje voorziet bloemen- en tuincentrum Sampermans elke inwoner die 1m² uitgewipte tegel/verharding inlevert van een plantje of siergras om van start te kunnen gaan met een mooie groene opvulling”, zo zegt schepen van duurzaamheid Christel Jorissen. Iedereen kan meedoen aan het VK tegelwippen door tegels uit te breken in zijn voor-, achter- of geveltuin. De opgebroken verharding zal worden verzameld in een container waarmee op het einde van de actie een kunstwerk gemaakt zal worden. Je kan de aantallen ook ingeven via de tegelteller op de website www.vk-tegelwippen.be/. len

De gemeente Nieuwerkerken organiseert ook een infomoment op 15 mei 2023 om 19.30 uur in de raadzaal van het sociaal huis. Inschrijven kan via ruimtelijke.ordening@nieuwerkerken.be of 011 48 03 76.