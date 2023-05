Mama Agna – met mondmasker – was nog voorzichtig toen ze haar zoon feliciteerde na zijn tijdritzege, maar het kwaad was al geschied. — © LAPRESSE

Patrick Evenepoel, die zijn zoon zijn tweede tijdrit zag binnenhalen in deze Giro, was samen met zijn vrouw en Oumi speciaal voor deze tijdrit afgezakt naar Italië. Voor mama Agna was de trip zelfs een complete verrassing voor Moederdag. Maar later op de avond viel alles in duigen, ook Remco komt vandaag naar huis.