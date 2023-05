Mechanische pech, gebrek aan vertrouwen en een menselijke fout: waarom eerste wereldtitel rally een zware klus wordt voor Thierry Neuville

In Portugal zag Thierry Neuville door mechanische pech een zo goed als zekere tweede plaats door de neus geboord. Door toch nog als vijfde aan te tikken volgt de Hyundai-kopman nu op 30 punten van WK-leider Kalle Rovanperä. In zijn zoektocht naar die felbegeerde eerste wereldtitel is dat geen onoverbrugbare kloof, maar makkelijk wordt het niet voor Neuville.