Erdogan-aanhangers verzamelen in Heusden, politie is massaal aanwezig

Heusden-Zolder

In Heusden, aan de Koolmijnlaan, zijn momenteel aanhangers van de Turkse president Recep Tayyip Erdogan samengekomen op een parking. Terwijl de definitieve verkiezingsuitslag in Turkije nog op zich laat wachten, zijn de aanwezigen vastberaden om hun boodschap over te brengen: “Wij blijven hem steunen.”