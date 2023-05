Wat een drama: Remco Evenepoel test positief op corona bij routinetest en moet de Giro verlaten

”Het is met een zwaar hart dat ik moet aankondigen dat ik Giro moet verlaten nadat ik bij een routinetest positief testte op Covid-19“, schrijft Evenepoel in een statement op sociale media. “Mijn ervaring hier was heel speciaal en ik keek ernaar uit om de komende twee weken verder de strijd aan te gaan.”

“Ik kan de staf niet genoeg bedanken. Ook mijn ploegmaats, die zoveel opgeofferd hebben in de voorbereiding op deze Giro. Ik voel me nog steeds heel fier want ik kan de Giro verlaten met twee etappezeges en vier roze truien.”

De routinetesten vonden zondagavond op de teambus plaats. Evenepoel testte er dus positief, de rest van Soudal - Quick-Step ontsnapte.

Eerder vandaag had Evenepoel zich weer in de roze trui gehesen door de tweede tijdrit in deze Ronde van Italië te winnen. De aerokogel van Schepdaal was er negen honderdsten van een seconde sneller dan Geraint Thomas.

