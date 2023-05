Dario Gjergja is tevreden met nieuwe Oostendse zege: “Hoog niveau van aanvallen in het vierde kwart”

Play-offs hebben een andere smaak dan gewone competitiematchen. De drie halve finales tussen Filou Oostende en Kangoeroes Mechelen kenden telkens een flinke intensiteit, ja een bijzondere verbetenheid. De refs waren ook gretig: opzettelijke fouten tegen Gillet, Buysschaert en Djordjevic, een technische fout tegen Gjergja en zelfs de uitsluiting van een Filou-supporter uit de zaal riepen vragen op.

“Dit is een aangename reeks en misschien is dat onverwacht. Daarmee ben ik heel gelukkig. We doen een heel goede job. Gedurende drie kwarts stonden we op gelijke hoogte. Oostende had in het laatste kwart iets meer mogelijkheden dan wij. Toch naderden we nog tot acht punten, want mijn spelers bleven in ons wedstrijdplan geloven. Maar ik heb geen speler als Jovanovic die schitterende play-offs speelt”, reageert coach Michiels (Kangoeroes). “Foerts (kuit) en Van Buggenhout (hamstrings) liepen in die slotfase nog een lichte blessure op. Mukubu was kortademig, maar speelde toch.”

Jeugd

“Aanvallend haalden we vaak een hoog niveau. Dat rendeerde vooral in het vierde kwart, toen we een voorsprong van zestien punten realiseerden. Verdedigend stak het 25 minuten goed in mekaar. Soms waren we nog te haastig en lieten we ons op naïeve balverliezen betrappen”, zegt coach Dario Gjergja (Oostende). “Ik werkte in deze derde halve finale met een beperktere rotatie, maar dat was mijn keuze.” Gjergja stelde Buysse niet op en Barcello speelde geen halve minuut.

Bij Oostende ontbrak Xander Pintelon in de selectie. Hij was zondagavond met de U21 van de Coretec Basketball Academy Belgisch kampioen geworden na een finalezege tegen Antwerp Giants in Sprimont. “Ik wil de jongeren van deze club feliciteren. Onze U18 speelde de finale van het Belgisch kampioenschap en onze U21 kroonde zich zondagavond tot Belgisch kampioen”, merkte Gjergja op.