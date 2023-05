Scorende Steuckers helpt MVV aan play-off ticket

MVV heeft zijn ticket voor de play-offs om promotie naar de Eredivisie beet. Met Limburgers Rein Van Helden en Jarne Steuckers tussen de lijnen versloeg de club uit Maastricht vrijdagavond de bezoekers van Telstar met 2-1. Als auteur van de 1-0 had Steuckers zijn aandeel in de belangrijke overwinning.

MVV had aan een gelijkspel voldoende om zich te plaatsen voor de play-offs maar het deed meer dan dat door te winnen in de eigen Geusselt. Na twaalf minuten zette Jarne Steuckers MVV op voorsprong na wat geklungel in de Telstar-defensie. Voor de STVV-huurling was het al zijn negende doelpunt in 35 competitieduels. De Truienaar heeft ook al tien assists achter zijn naam staan. Die andere STVV-huurling, Rein Vanhelden, maakte de wedstrijd vol in het hart van de defensie.

Naast MVV en VVV Venlo kwalificeerden ook FC Eindhoven, NAC Breda, Willem ll en Almere City zich voor de play-offs. MVV staat vijfde in de eerste divisie en speelt volgende week nog op verplaatsing tegen Almere City. Na dat duel wordt duidelijk wie MVV treft in de eerste ronde van de play-offs.