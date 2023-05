Thriller in Turkije: Erdogan lijkt het net niet te halen, tweede ronde wellicht nodig

De ruime voorsprong die Erdogan had bij de bekendmaking van de eerste uitslagen, kalfde in de loop van zondagavond af. Rond 22 uur – toen 90 procent van de stemmen waren geteld - zakte hij net onder de 50 procent. Wellicht is een tweede ronde nodig om de nieuwe Turkse president te verkiezen.

Zelfs de bekendmaking van de uitslag wijst op de verdeeldheid in Turkije. Anadolu, het nieuwsagentschap van de Turkse staat, gaf zondag andere cijfers dan een agentschap dat aanleunt bij de oppositie. Volgens het staatsagentschap haalde Erdogan meteen bij de eerste tellingen 60 procent, dat kalfde later in de avond – op het moment dat de helft van de stemmen was geteld - af tot 50 procent. Tegen dat er 90 procent was geteld, was het verschil tussen Recep Tayyip Erdogan met zijn grootste uitdager Kemal Kiliçdaroglu nog 5,5 procent, terwijl dat eerder op de avond nog zo’n 20 procent was.

Om 22 uur zakte Erdogan net onder de 50 procent. Nog altijd meer dan de 44 procent van Kiliçdaroglu, maar net niet genoeg om in de eerste ronde verkozen te geraken.

Rond 21 uur tweette Erdogan dat de verkiezingen “een feest van de democratie” zijn en vroeg hij zijn waarnemers om zeker nog bij de tellingen aanwezig te blijven. Elke stem telt, namelijk ook voor Erdogan. De tweede ronde die gepland is op 28 mei, zal dus al even spannend zijn. Want nu was er nog een derde kandidaat in het spel - de ultranationalist Sinan Ogan - die amper 5 procent van de stemmen haalde. Die stemmen zullen dus in een tweede ronde wel het verschil maken. Want in die ronde is het alleen nog Erdogan versus Kiliçdaroglu. Blijkbaar is Ogan erin geslaagd om zowel bij Kiliçdaroglu als bij Erdogan stemmen af te snoepen. De vierde kandidaat Muharrem Ince trok zich nog voor de verkiezingen terug, maar hij stond nog wel op de stemformulieren.

Volgens een paar kopstukken van de oppositie – de populaire burgemeesters van Istanboel en Ankara – zou het staatsagentschap eerst de resultaten bekend hebben gemaakt van de plaatsen waar Erdogan meer aanhang heeft. Een strategie die de waarnemers van de oppositie de moed zou doen verliezen zodat ze zouden stoppen met het controleren van de stemmentelling. Zeker omdat de tv-zenders en de meeste media zich baseren op de cijfers van het staatsagentschap. Als de overwinning van Erdogan nipt is, dan opent dat ongetwijfeld discussies over de stemmentelling. Het was zondagavond nog uitkijken naar de laatste stemmen in de grote steden. Daar zou mogelijk wel eens de beslissing kunnen vallen. In Istanboel stond Kiliçdaroglu zondagavond op kop, in Ankara Erdogan. Maar de verschillen tussen de twee zijn erg klein. In Ankara gaat het over een verschil van amper 0,5 procent.

