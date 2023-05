PODCAST GIRO. De opgave van Remco Evenepoel was (g)een verrassing: “Zijn mama merkte het meteen: hij zag er echt niet goed uit”

Remco Evenepoel verlaat de Giro in de roze trui, alleen niet in Rome. De avond van zijn tweede tijdritwinst, rond 22u30, kwam er een statement op de sociale media-kanalen van Evenepoel dat hij na een positieve covid-test de handdoek gooit. Amper driekwartier later kon host Michaël Van Damme bellen met Patrick Evenepoel, die samen met zijn vrouw Agna en Oumi naar Cesena was gekomen om Remco te steunen tijdens de tijdrit. Een roze dag werd plots een zwarte dag, al kon de familie het voorval ook relativeren en hadden ze het toch een beetje zien aankomen.