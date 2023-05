Telenet Giants Antwerp opent poort van finale play-offs na tweede winst versus Limburg United

Telenet Giants Antwerp won de derde partij van de halve finale van de Belgische play-offs versus Limburg United van Limburg United en heeft de finale nu echt wel in het vizier. De Giants kunnen het enerzijds in deze best of five het dinsdag afmaken in de Alverberg van Hasselt en krijgen bij eventueel verlies anderzijds nog een kans in een eventuele vijfde match donderdag in de Lotto Arena.