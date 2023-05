Wouter Vrancken: “Voor rust was het jongens tegen mannen”

Nog meer dan over de 3-0-nederlaag tegen Union op zich, was Wouter Vrancken ontgoocheld over de manier waarop. “Onze eerste helft valt me zwaar”, zuchtte de Genkse coach. “Toen was het jongens tegen mannen.”

Wouter Vrancken miste voor de rust de juiste spirit in zijn ploeg. “De overtuiging ontbrak, de echte wil om te winnen. En dan red je het niet in de play-offs. We verloren de duels, hadden nooit de tweede bal. Je komt er niet met alleen goeie voeten, ook tussen de oren moet het goed zitten.”

Underdog

De Genkse trainer was wel tevreden met de reactie in het begin van de tweede helft. “Toen zetten we wel onze voet naast Union en zaten we goed in de match. Maar de tweede en vooral de derde goal sneed de adem af. Het komt ook hard binnen als je twee dezelfde goals slikt op een hoekschop, terwijl ons dat eerder dit seizoen slechts heel zelden is overkomen.”

Vrancken beseft de Genkse titelkansen een fikse knauw hebben gekregen. Al kan de situatie zondag al opnieuw op zijn kop staan bij een zege tegen Union en puntenverlies van Antwerp.

“Dan zouden we ons lot inderdaad weer in eigen handen hebben. We hebben nu een aantal dagen om die overtuiging in de ploeg te krijgen. Natuurlijk voelt het nu, vlak na een 3-0-nederlaag, anders aan. Want het is duidelijk, vanaf nu zijn we de underdog.”

Geraerts looft assistent

Daar had Union-coach Karel Geraerts een andere mening over. “Voor mij blijft dit een titelstrijd tussen drie ploegen”, zei hij. “Volgende week kan de situatie er totaal anders uitzien. Ik blijf enorm veel respect hebben voor dit Genk, ik geloof ook niet dat zij het hoofd zullen laten hangen. Als je Hrosovsky bij 3-0 in minuut 85 nog zag spurten, weet je dat ze die wil om te winnen wel hebben. Het maakt mijn bewondering voor onze prestatie alleen maar groter. We waren erg gretig in een gesloten wedstrijd zonder al te veel kansen.”

Union maakte het verschil op stilstaande fases en dat was voor Geraerts de gelegenheid om een bloemetje te gooien naar een van zijn assistenten. “Dit is de verdienste van Tim Smolders, die al een heel jaar lang heel veel energie stopt in de standaardsituaties. Ik ben heel blij voor hem dat het vandaag heeft gerendeerd.”