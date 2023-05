Jovanovic en Gillet leidden Oostende naar een 2-1-voorsprong in halve finale tegen Mechelen

Kangoeroes Mechelen maakte het titelverdediger Filou Oostende heel lastig in deze derde halve finale. Pas na een halfuur schudden de West-Vlamingen via vooral Jovanovic (21 punten aan 86% en 12 rebounds), Tyree (15 punten en 5 rebounds) en Gillet (16 punten en 5 rebounds) hun opponenten definitief van zich af.

Met acht vroege punten leidde Tyree Oostende naar een 12-5-voorsprong. Zes eenheden van Palinckx veegden dat kloofje bijna helemaal uit: 14-12. Na bommen van Van Buggenhout en Foerts bracht Harris de bezoekers bij 18-20 voorop. Tyrees tiende punt rondde dit initiële kwart bij 20-20 af.

Het tweede kwart kende een heel evenwichtig verloop. Toen Gillet en Buysschaert te vlot (35-30) mochten scoren, vroeg coach Michiels een time-out aan. Iets later hoorde Bleijenbergh voor twee lichte tussenkomsten twee fouten. Dat bracht zijn totaal op drie. Foerts vlamde de aansluitingstreffer (37-36) in het netje maar Tyree had met een knappe penetratie het laatste woord van de eerste helft. Halverwege de avond leidde Oostende met 39-36. De Kangoeroes hadden toen de helft van hun productie uit zes bommen gepuurd.

Vroeg in het derde bedrijf, bij een 42-38-tussenstand, deelde ref Van den Broeck een technische fout aan coach Gjergja uit. Aririguzoh, Buysschaert en Bleijenbergh hoorden in een hevige periode hun vierde fout. Ondertussen incasseerde Jovanovic veel tikken maar de Servische center dropte toch negen punten tijdens dat derde kwart in het netje.

Na het halfuur (58-51) sloot Oostende zijn verdediging nog scherper. In de 33ste minuut realiseerde kapitein Djordjevic dan toch een afstand van tien eenheden: 64-54. Thurman en Jovanovic duwden door tot 71-55. Kangoeroes wou niet wijken maar moest toch het hoofd buigen wanneer ook de immer energieke Gillet enkele korven aantekende. Oostende zegevierde met 84-74 tegen Mechelen bij wie Van Buggenhout (19 punten en 4 steals) de beste computerevaluatie boeke. Dinsdag volgt de vierde confrontatie in Mechelen.