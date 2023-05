Bart Aernouts pakt met Challenge triatlon Fréjus eerste overwinning in twee jaar

Bart Aernouts heeft zondag in het zuiden van Frankrijk de Challenge triatlon van Fréjus gewonnen, de eerste manche van het Challenge Family circuit. De 38-jarige Antwerpenaar legde de 1,9 km zwemmen, 101 km fietsen en 21,1 km lopen af in 4u06:24. Aan de finish had hij meer dan vier minuten voorsprong op de Fransman Cyril Viennot.

Aernouts kwam bijna tegelijk met de Duitser Sebastian Kienle uit het water, waarna beide triatleten de leiding namen op het lastige fietsparcours. De voormalige winnaar van de Ironman van Hawaï, die aan zijn laatste professionele seizoen bezig is, vormde samen met Viennot en Aernouts een leiderstrio, maar kreeg een straf van vijf minuten toen hij bij de wisselzone aankwam.

Aernouts profiteerde hiervan en snelde weg in het lopen. Kienle moest zich tevredenstellen met een vierde plaats op meer dan zes minuten van Aernouts. Voor de 38-jarige Antwerpenaar was het de eerste overwinning in meer dan twee jaar. Zijn vorige overwinning dateerde van april 2021 in de Ironman 70.3 in het Amerikaanse Florida.