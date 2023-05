Dubbele winst voor Beusen op Bilzen Run, ook Hellemans viert na zware trainingsweek

De verrassing van Bilzen Run was Kevin Beusen, die zowel de 5 kilometer als de 15 kilometer op zijn naam schreef. Bij de vrouwen was Leentje Hellemans ondanks een loodzware trainingsweek de snelste over de langste afstand. Sam Nulens pakte de winst op de 10 kilometer.

Sam Nulens was de beste op de 10 kilometer. — © Tom Palmaers

Op het glooiende parcours rond Alden Biesen ging de zege op de 15 kilometer bij de dames naar Leentje Hellemans. En dat na een loodzware trainingsweek in functie van haar Iron Man-wedstrijd in Hamburg. Houdt u even vast: zaterdag fietste ze 115km en liep ze 13km, vrijdag zwom de LO-lerares 4km, donderdag liep ze 31 km van Hoeselt naar haar school Kindsheid Jesu in Hasselt en woensdag fietste ze 206 km (!) op de rollen. “Ik kwam naar hier om een rustig duurloopje te doen totdat toeschouwers me plots toeriepen dat ik eerste was op de 15km. Die kans op een zege kon ik niet laten liggen.”

Uiteindelijk werd ze nog voorbijgesneld door Tongenaar Kevin Beusen (41). “Een uurtje eerder had in een sprint de 5km gewonnen. Het was niet mijn intentie om vol voor een nieuwe winst te gaan. Het is mijn geluk geweest dat sommige lopers zich vergist hadden in het parcours dat ik plots, samen met Leentje, aan de kop van de wedstrijd verscheen. Ik ben absoluut geen veelwinnaar, maar dit doet ongelooflijk veel deugd.”

Nulens wint 10 kilometer

Op een drafje, met letterlijk en figuurlijk een straat voorsprong, bedwong Maasmechelaar Sam Nulens als eerste het parcours en op de 10 kilometer. “Ik wilde nog eens een snelheidsprikkel toepassen, want korte afstanden zijn niet echt mijn specialiteit. Ik heb op dat onderdeel nog werk voor de boeg. Het doel blijft om mijn halve marathon op de Ventoux in juli tot een goed einde te brengen, en daarom zou ik nog graag ergens een halve marathon lopen”, aldus Nulens, die samen met zijn zoontje Semmie ook nog de 5km-race voor zijn rekening nam.