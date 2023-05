Na winst tegen Minderhout promoveert Mol-Ezaart naar 2e provinciale: “Ik zag deze groep week na week groeien”

Dat het spannend was geweest, gaf ook Ezaart-trainer Geert Van Gompel volmondig toe. “Dat mag je wel zeggen”, aldus Van Gompel. “In de eerste helft was Minderhout de betere ploeg en ze scoorden ook een zeer mooi doelpunt. De voorsprong bij de rust was terecht, want wij hadden het echt wel heel moeilijk. Onder de rust hebben we dan bijgestuurd en de tweede helft liep het beter bij ons, we trokken het laken volledig naar ons toe. We maakten gelijk en lieten dan de zege in de reglementaire speeltijd liggen. Ook in de verlengingen kon het alle kanten uit, zowel wij als zij kregen kansen maar er werd niet gescoord. In de strafschoppenserie pakte onze doelman dan hun laatste strafschop en schoten wij nadien die van ons binnen. “

Mol-Ezaart speelde vorig seizoen kampioen in vierde provinciale en promoveert nu dus voor het tweede seizoen op rij. Een waar huzarenstukje dat ook Van Gompel voor het seizoen niet helemaal verwacht had. Maar in de loop van het seizoen zag hij zijn ploeg groeien en dit is dan de kers op de taart. “In het begin was het behoud verzekeren onze voornaamste ambitie, dat is logisch als nieuwkomer. Na een paar matchen viel onze aanvoerder dan ook nog eens uit, wat toch wel binnenkwam bij ons. Maar week na week zag ik de spelers groeien en liep het almaar beter. De eindronde was dan een mooie bekroning, maar daar is het dus niet bij gestopt. Vandaag stonden er slechts vijf spelers in de ploeg die ook bij aanvang van de competitie meespeelden. Dat wil dus zeggen dat de hele kern aan deze promotie heeft meegewerkt. Ik hoor ook zeggen dat er in deze groep de beste sfeer hangt sinds jaren. Dat werkt natuurlijk ook mee aan de goede resultaten.”

Tweede provinciale schrikt Van Gompel zeker niet af. “Als sporter moet je voor het hoogst mogelijke gaan, dus we wilden die eindronde ook winnen. In tweede zal het niveau hoger liggen, maar komt er ook meer ruimte en dat moet ons liggen. Dus we kijken ernaar uit”, besluit de coach.

(givl)