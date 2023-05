Marlen Reusser pakt rit- en eindzege in Ronde van het Baskenland met goedkeuring van ploeggenote Demi Vollering

Marlen Reusser (SD Worx) is de eindwinnares van de Itzulia Women, de Ronde van het Baskenland voor vrouwen. Met winst in de derde en laatste etappe onttroonde de 31-jarige Zwitserse haar Nederlandse ploeggenote Demi Vollering, die de twee eerste etappes op haar naam schreef.

Reusser finishte in de rit over twee pittige cols, de Jaizkibel en de Mendizorrotz, solo. Volleringwon op 2:38 de sprint van vijf achtervolgsters, nadat ze prima afstoppingswerk geleverd had. De Canadese Olivia Baril werd derde. In de eindstand heeft Reusser 1:50 voor op Vollering. De Poolse Katarzyna Niewiadoma is op 2:59 derde.

Vollering mocht de afsluitende rit aanvatten met 56 seconden voorsprong op Reusser. Van bij de start werd er slag om slinger gedemarreerd. Een kopgroep met tien rensters trok de flanken van de Jaizkibel op. Op de top had de kopgroep, met daarin onder anderen Blanka Vas, Elizabeth Stannard, Pauliena Rooijakkers, Loes Adegeest, Marie Le Net en Veronica Ewers een minuut voorsprong. In aanloop naar de Mendizorrotz sloten alsmaar meer rensters aan bij de kopgroep. Op de flanken van de laatste klim trok Vollering het tempo fiks op. Annemiek van Vleuten nam daarna over. Met nog 20 kilometer voor de boeg reden Vollering en Van Vleuten een halve minuut voor het vijftal Marlen Reusser, Katarzyna Niewiadoma, Marta Cavalli, Evita Muzic en Olivia Baril uit.

Muzic en Cavalli moesten hun metgezellen laten rijden, terwijl Niewiadoma, Baril en Reusser erin slaagden om zich bij Vollering en Van Vleuten te voegen. Op 12 kilometer plaatste Reusser haar aanval. De Zwitserse kwam niet meer in de problemen. Achter haar ontbrak mede door het stoorwerk van Vollering alle samenwerking, waardoor Muzic nog opnieuw kon aansluiten.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Reusser: “Eindzege van de hele ploeg”

“Dit is niet alleen mijn eindzege maar die van de hele ploeg, zoveel is zeker”, verklaarde Reusser. “Het is zalig om in de ploeg van SD Worx te zitten. Wij knokken en werken voor elkaar. Ik kan nog maar moeilijk vatten dat ik deze etappe heb gewonnen en ook nog eens eindwinnaar ben. Ik ben echt overweldigd.”

“Voor aanvang van de wedstrijd werd onze ploegtactiek besproken. Daarin beslisten we om opnieuw heel aanvallend te rijden. We gingen dus onze positie, met Demi Vollering aan de leiding en ik als tweede in het algemeen klassement, niet beschermen of verdedigen. Neen, we wilden onze kans gaan en de andere ploegen het echt lastig maken. Ik zei ook tegen Demi Vollering dat die tactiek er wel eens voor zou kunnen zorgen dat ik eindlaureate zou kunnen worden, maar dat vond ze niet erg. Je ziet dat we als ploeg een hecht blok vormen. Ik ben Demi heel dankbaar dat ze mij de kans liet om te gaan aanvallen.”