Walravens, hier in actie tegen Stevoort, was topschutter voor Tongeren tegen Namen-Belgrade. — © Serge Minten

Met de bekerfinale van volgende week in het vooruitzicht, leverde Tongeren - in tegenstelling tot Stevoort - een geslaagde generale repetitie af. Hetzelfde scenario in eerste landelijke dames, waar Houthalen uit Brugge terugkeerde met een zege, terwijl Hasselt verloor in Brasschaat.