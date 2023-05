Geel mist de promotie na collectieve offday: “Dit moest dé match van het jaar worden”

“Ik heb er eigenlijk geen woorden voor”, zuchtte verdediger Sven Joosten. “We kwamen al heel snel voor en dat was ons de laatste weken niet meer gelukt. We waren vertrokken, denk je dan, maar dan waaide er een voorzet binnen van hen en was Voorde-Appelterre ineens toch gelanceerd. Was het een gebrek aan concentratie? In ieder geval was er een schrijnend tekort aan grinta. Dit moest dé match van het jaar worden, maar we speelden zomaar eventjes onze slechtste wedstrijd van het seizoen. Geen enkele speler, ook ik niet, haalde zijn niveau. Na de pauze gingen we nog meer risico’s nemen. We scoorden snel de 4-2 maar onze aansluitingstreffer werd onterecht afgekeurd, voor buitenspel. Even later werd het 5-1 en was de afslachting compleet.”

De kers geraakte niet op de seizoenstaart bij Geel. “En dat is jammer”, reageerde de Limburger die met ASV Geel toch vriend en vijand verbaasde door zolang mee te draaien in de bovenste regionen van het klassement. “Voor aanvang van de competitie werden we door niemand tot de favorieten gerekend. En toch speelden we tot 2 matchen voor het einde mee voor de titel. Vorige week kwalificeerden we ons voor deze beslissende ronde. Het had heel mooi kunnen zijn. Mijn toekomst? Ik heb een mondelinge overeenkomst maar ik hou de boot nog wat af. Er is een nieuwe trainer op komst en blijkbaar ook een nieuw bestuur. Ik wacht nog even af om alles op een rijtje te zetten.”

Ongelukkige gelijkmaker

Trainer Bart Janssens was mogelijk nog meer ontgoocheld dan zijn spelers. “We namen een ideale start, stonden nog enkele minuten goed maar incasseerden ongelukkig de gelijkmaker. En dan zakte de ploeg als een kaartenhuisje in elkaar. Ik wist dat we tegenover een heel sterke tegenstrever zouden staan, met veel snelheid, met veel individuele klasse... Daar hadden we beelden van getoond. We moesten top zijn om daar het nodige tegenover te stellen. Maar we waren nergens. Verliezen hoort bij de sport maar de manier waarop doet wel pijn. Donderdag moeten we nog een wedstrijd tussen de 2 verliezers spelen maar die is overbodig. Een bijkomende stijger levert dat niet op.”

De Geelse trainer, die naar Dessel verkast, had zijn tweede promotie op rij kunnen vieren. Een prachtig afscheid was heel dichtbij. ”Mijn persoon is niet belangrijk. Na een schitterend seizoen had ik Geel graag afgezet in tweede afdeling. Dat was mijn droom. In ieder geval wens ik ASV het allerbeste voor volgend seizoen.”