HW Zonhoven (4A), KMR Biesen B (4B), Zutendaal A (4D) en Winterslag (4D). Dat zijn de vier overblijvers in de eindronde in vierde provinciale. Zij lijken zelfs voor de finales van donderdag al quasi zeker van promotie, al kan KMR Biesen B enkel in derde provinciale aan de slag als de A-ploeg ook promoveert.