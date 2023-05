Sporting Hasselt heeft ook de tweede Hasseltse derby van het seizoen op zijn naam geschreven. Sporting was nochtans 80 minuten lang niet op de afspraak, maar boog in een sterk slotoffensief de scheve situatie alsnog om. Hades leek lang op weg naar de zege en behield zo stiekeme hoop op de titel, maar kreeg in het slot het deksel op de neus. Vier conclusies na de derby.