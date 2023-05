Simon Forsström wint het Soudal Open, Thomas Detry eindigt pas zevende

Vijf

Met Thomas Detry, Alan De Bondt, Kristof Ulenaers, Kevin Hesbois en amateur Jarno Tollenaire kwalificeerden vijf Belgen voor het eerst zich voor de eindfase van DP World Tour. Het vijftal verbeterde het record van het Belgian Knockout 2018 (Rinkven) en het Belgium Open 1979 (Waterloo) toen er vier landgenoten de zaterdag- en zondagronden mochten afwerken.

Weer (net) niet

Thomas Detry blijft nog steeds achter zonder een zege op een ‘main tour’, zoals de DP World Tour of de Amerikaanse PGA Tour. Na 54 holes stond hij maar een slag in het krijt op de Zweed Simon Forsström en zakte dan door het ijs. Vooral in het begin van de slotronde slaagde de 30-jarige Brusselaar er niet in om accuraat spel te brengen. Had het te maken de druk van die eerste zege? Het thuispubliek? In ieder geval Detry laat een gouden kans liggen om zijn eerste zege te pakken en 62ste van de wereld te worden.

“Ik heb nooit kunnen terugvechten”, was de verklaring van Thomas Detry. “In het algemeen heb ik goed gespeeld maar zag geen lange putt in de hole verdwijnen”, was de verklaring van Thomas Detry. Hij vloog meteen na zijn ronde met zijn entourage in een privéjet richting het Amerikaanse New York. Daar neemt hij volgende week deel aan het PGA Championship, het tweede majortoernooi in het golf.

Weer (net) niet bis

Nicolas Colsaerts zit dan in het andere schuitje en lukte er niet in om zich halfweg bij de 65 besten te plaatsen. Met maar een cut in zijn laatste vijf toernooien is het spartelen voor de 40-jarige Brusselaar. Ondanks dat hij volgens zichzelf volledig hersteld is van zijn zware ziekte, slaagt Colsaerts er niet in om twee, laat staan vier, consistente ronden te spelen. “Ik ben gefrustreerd omdat ik andermaal de cut niet haal”, liet Colsaerts nog optekenen.

Ik hou van Antwerpen

Voor Simon Forsström is het zijn tweede zege op Antwerpse bodem. In 2016 won de 34-jarige Zweed op de lagere gecatalogeerde Challenge Tour het KPMG Trophy op de baan van Cleydael Golf te Aartselaar. Nu pakt hij in zijn rookie jaar op de DP World Tour met het Soudal Open zijn eerste titel op een main tour. Forsström is een meer dan verdiende winnaar want hij voerde gedurende de vier dagen de leiding aan. Forsström ziet een bedrag van 340.000 dollar, ofte 311.227 euro, op zijn rekening bijgeschreven worden. “Misschien moet ik wel verhuizen naar Antwerpen”, grapte de in Stockholm wonende Soudal Open winnaar van 2023.

Stand:

1. Simon Forsström 64 + 67 + 67 + 69 = 267 (-17)2. Jens Dantorp 65 + 69 + 67 + 67 = 268 (-16)3. Thorbjorn Olesen 68 + 67 + 69 + 66 = 270 (-15)

Belgen:

7. Thomas Detry 67 + 66 + 66 + 73 = 272 (-12)41. Alan De Bondt 71 + 69 + 68 + 71 = 279 (-5)56. Kristof Ulenaers 70 + 69 + 68 + 74 = 281 (-3)70. Jarno Tollenaire 71 + 69 + 73 + 73 = 286 (+2) 72. Kevin Hesbois 71 + 69 + 72 + 76 = 288 (+4)