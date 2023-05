EINDRONDE. Limburg boven in interprovinciale, naar finale Gruitrode-Turkse Rangers en Lummen VV gered

Zowel Eksel, Achel als Torpedo Hasselt plaatsten zich voor de halve finales van de interprovinciale eindronde. In tweede strijden Gruitrode en Turkse Rangers donderdag voor een promotieticket, in derde stelde Lummen VV het behoud veilig en in vierde kan KMR Biesen B enkel promoveren als ook de A-ploeg (finalist in derde) dat doet. Lees hier alle verslagen van de wedstrijden in de (interprovinciale) eindronde van dit weekend. (jc/matr/gsb/fava/krth/edst/kj/dg/bs/bsa)