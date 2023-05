Met duelkracht en de klasse van Joeri Dequevy verzekerde Houtvenne zich van de promotie op het veld van Termien. De satellietploeg van Westerlo verhuist komend seizoen naar het veld van Oosterzonen voor voetbal in tweede afdeling. “Het was erop of eronder én het werd eronder”, aldus T1 Dennis Hamers van Termien.