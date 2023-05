FALB Zutendaal met billen bloot in eindronde

Een bijzonder bittere pil, wat betekent dat Youssef Bouazil en co nóg een bijkomende ronde moeten spelen in de eindronde om de begeerde promotie af te dwingen naar tweede nationale. “Het was zeer slecht, een totale offday”, bekende coach Orhan Avci. In de volgende ronde is Wemmel de tegenstander. Dat verloor van Koekelberg, maar schakelde in de eerste ronde wel Maasmechelen Turk uit. “Intussen hoorden we dat La Louvière in tweede klasse zal stoppen en dat er in totaal zeven stijgers zijn, ofwel nog drie van de resterende vier. Als we zouden verliezen van Wemmel, hebben we dus nog een kans tegen de andere verliezer.”