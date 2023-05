Gauthier Ganaye blijft mogelijk toch in 1A: RWDM wil Fransman van KV Oostende binnenhalen als CEO

Gauthier Ganaye blijft na de degradatie van KV Oostende wellicht toch actief in de Jupiler Pro League. De Fransman leek op weg naar het Engelse Huddersfield, maar wordt behoudens verrassingen de nieuwe CEO van RWDM. Bij de Brusselaars moet volgend seizoen een eersteklassewaardige kern worden samengesteld en de Amerikaanse eigenaar John Textor ziet in Ganaye daarvoor de geknipte man. De deal zit in een afrondende fase, maar RWDM moet wel nog een overeenkomst vinden met KV Oostende over de verbreking van zijn contract.

Ganaye maakte in zijn eerste seizoen in ons land indruk bij KV Oostende. Hij haalde Alexander Blessin aan boord en stelde met onder meer Arthur Theate, Jack Hendry en Mahktar Gueye een relatief goedkope ploeg samen die uiteindelijk vijfde eindigde in de Jupiler Pro League.

Maar afgelopen seizoen kreeg de reputatie van Ganaye een flinke deuk. Veel transfers van de Kustboys vielen tegen, de trainerswissel Vanderhaeghe-Thalhammer bleek geen succes en Oostende zakte naar de Challenger Pro League. Vooral zijn geringe betrokkenheid werd Ganaye door supporters en lokale medewerkers verweten. Eind dit seizoen werd er zelfs met een staking gedreigd.

Textor ziet geen graten in die imagoschade. De Amerikaan zat onder meer rond de tafel met Ganaye om de transfer van Oostende-aanvaller Mickaël Biron te bespreken en raakte onder de indruk van de Fransman. Om hem ook effectief aan boord te halen, zal Textor wel eerst tot een akkoord moeten komen met zijn landgenoten van de Pacific Media Group, de eigenaars van KV Oostende.