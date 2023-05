Feyenoord doorbreekt hegemonie van Ajax en is voor het eerst in zes jaar nog eens kampioen na makkelijke zege in kolkende Kuip

Na jaren van wachten is Feyenoord eindelijk nog eens kampioen. De Rotterdammers wonnen in een kolkende Kuip met 3-0 van Go Ahead Eagles en mogen zich met nog twee speeldagen te gaan nu al kampioen van Nederland noemen. Het is de zestiende titel voor Feyenoord, dat in het seizoen 2016-2017 voor het laatst als eerste eindigde in de Eredivisie.

Oussama Idrissi luidde het feestgedruis in, terwijl Santiago Gimenez De Kuip luttele minuten later volledig in extase bracht. Igor Paixao nam de laatste twijfels nog voor het uur weg met een heerlijke plaatsbal in de linkerbovenhoek.

In de rangschikking van de Eredivisie is Feyenoord met 79 punten niet meer bij te benen door eerste achtervolger PSV, dat later op de avond nog in actie komt in eigen huis tegen Fortuna Sittard.

De doelpunten uit de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles:

