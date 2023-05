‘t Nieverke vertelt een wondermooi verhaal op het jaarlijkse schoolfeest

Het jaarthema voor deze editie was “ ’t Nieverke vertelt…’ Dit thema kadert in het jaarthema ‘t Nieverke leest…’. Dit schooljaar vonden er immers al veel activiteiten rond leesbevordering plaats. Wekelijkse leesmomenten met een leesmoeke bijvoorbeeld, de oudste leerlingen die leesmomenten bij de kleinsten voorzien of ouders en sympathisanten die kwamen voorlezen. Op het schoolfeest volgde opnieuw boeiende hoofdstukken. Zo begonnen de allerkleinste kleutertjes als biggetjes. Al snel volgden de prinsen en prinsessen van de tweede kleuterklas. De derde kleuterklas sloot af met een vleugje magie en toverde er op los. In de lagere school werd de traditionele dans gecombineerd met muziek, toneel en spectaculaire acts. Van het vertellen van een gekend verhaal tot het vertellen van hun eigen verhaal. “De Nieverkids slaagden er alweer in om creatief en origineel op het podium te staan. Kinderen en ouders konden achteraf genieten van gezellige drink- en eetstandjes, meerdere springkastelen, een leuke grimeerstand en een heuse speelgoedstand. Kortom, een prachtige dag voor jong en oud, en bedankt aan iedereen die heeft meegeholpen bij de organisatie”, zo blikt directrice Fabienne Vanaken tevreden terug. len