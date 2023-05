Arthur Theate en Jérémy Doku hebben aandeel in ruime winst Rennes, Champions League ver weg voor Philippe Clement en Monaco

Stade Rennes heeft Troyes zondagnamiddag overtuigend met 4-0 over de knie gelegd. Nog in de Ligue 1 kon Philippe Clement met Monaco niet winnen van Lille.

Arthur Theate brak nog voor het kwartier de ban bij de Bretoenen, die pas in het laatste kwart van de wedstrijd definitief afstand namen van de bezoekers. Benjamin Bourigeaud en Karl Toko Ekambi troffen samen nog drie keer raak. Jérémy Doku gaf de assist voor zowel het tweede als het derde doelpunt.

Dankzij de ruime triomf duikt Rennes voorlopig opnieuw de top 5 binnen in het klassement van de Franse eerste klasse met 59 punten. Het blijft daarmee dromen van Europees voetbal volgend seizoen.

Monaco - Lille 0-0

AS Monaco heeft geen afstand kunnen nemen van Rijsel. Het publiek in het prinsdom kreeg geen doelpunten te zien. Eliot Matazo maakte de 90 minuten vol op het Monegaskische middenveld. Trainer Philippe Clement kreeg zo’n 10 minuten voor tijd een geel karton onder de neus geduwd.

In het klassement lijkt Monaco zich op drie speeldagen van het einde te moeten verzoenen met de vierde plek, die volgend seizoen een ticket voor de groepsfase van de Europa League oplevert. Het heeft 65 punten op de teller staan.

© AFP

Clermont - Lyon 2-1

Clermont heeft nu ook de maat genomen van Olympique Lyon. Het was de zesde overwinning in competitieverband in de laatste zeven wedstrijden.

Alexandre Lacazette bracht de bezoekers halfweg de eerste helft nog op voorsprong, maar Grejohn Kyei boog de scheve situatie eigenhandig om. Maximiliano Caufriez trok de driepunter mee over de streep in het hart van de defensie bij de gastheer. Lacazette kreeg diep in blessuretijd, in de 94ste minuut, nog een uitgelezen mogelijkheid om de bezoekers een punt te bezorgen, maar hij wrong een penalty de nek om.

Clermont stijgt door de zege naar de achtste plaats met 53 punten. Lyon vat post op de zevende positie met 56 eenheden.